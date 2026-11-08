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08 ноября, 15:21

Происшествия

В Ингушетии женщина получила ранение в голову из-за стрельбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Карабулаке местная жительница получила огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

По предварительным данным, выстрел произвел неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия 7 ноября.

"Пострадавшая госпитализирована. Полиция устанавливает личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах республики пояснили РИА Новости, что ранение было случайным. Выяснилось, что женщина шла по улице. В этот момент неизвестный начал стрелять в воздух, и одна из пуль попала в нее. При этом версия о стрельбе из свадебного кортежа не подтвердилась.

Женщину прооперировали в Ингушской республиканской клинической больнице. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивают как средней степени тяжести и готовят к переводу в отделение.

Министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенант полиции Владимир Котов взял ситуацию на личный контроль.

Ранее в Казани медики Детской республиканской клинической больницы оказали помощь несовершеннолетнему, пострадавшему при стрельбе из пневматического оружия. В больнице подросток рассказал, что пулька срикошетила в ходе стрельбы и угодила в область правой орбиты. Из-за полученной травмы ему потребовалась операция.

Врач удалил инородное тело размером 7 на 4,5 миллиметра. Вмешательство завершилось успешно, осложнений не было. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием подростка.

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