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27 сентября, 16:18

Происшествия

В Петербурге задержали троих мужчин за стрельбу во дворе жилого дома

Фото: rosguard.gov.ru

В Кировском районе Петербурга были задержаны трое мужчин по подозрению в стрельбе во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. Местный житель сообщил полиции о выстрелах во дворе дома на улице Козлова. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали троих граждан в возрасте 21, 40 и 46 лет.

Злоумышленники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, в том числе распивали спиртные напитки, шумно себя вели и выражались грубой нецензурной бранью.

Рядом с задержанными на земле лежал предмет, похожий на пистолет. Его изъяли и направили на экспертизу. Предположительно, оружие является сигнальным.

Всех троих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Один из задержанных ранее был судим за угрозу убийством. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее неизвестный ранил мужчину из травматического оружия в столичном районе Филевский Парк. Пострадавшего госпитализировали. Как рассказали в правоохранительных органах, конфликт, предварительно, произошел из-за женщины. Злоумышленник выстрелил в оппонента как минимум пять раз.

Мужчина устроил стрельбу в подмосковном Одинцове

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