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27 сентября, 18:38

Политика

Трамп заявил о расследовании США в отношении задержанных у британской авиабазы Фэрфорд

Фото: AP/Manuel Balce Ceneta

Американские власти вели расследование в отношении лиц, задержанных недалеко от британской авиабазы Фэрфорд, которую использует ВВС США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, задержанные планировали нанести авиабазе серьезный ущерб. Он отметил, что сотрудничество с британскими властями было отличным. Американский лидер также рассказал, что за подозреваемыми следили в течение длительного времени, прежде чем их удалось задержать.

О пятерых мужчинах, задержанных в окрестностях авиабазы Фэрфорд в британском графстве Глостершир, стало известно 27 сентября. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, но спустя время добавилось обвинение в подготовке теракта по статье № 5 закона о терроризме.

По информации СМИ, задержанные могут быть связаны с Ираном, так как американская сторона задействовала базу Фэрфорд в операции по нанесению воздушных ударов по Исламской Республике.

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