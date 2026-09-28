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28 сентября, 03:57

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Politico: Евросоюз готовит поэтапные планы вступления четырех стран-кандидатов

ЕС разрабатывает план по вступлению Украины, Черногории, Молдавии и Албании

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз начал разработку дорожных карт по вступлению в блок четырех стран-кандидатов – Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Эти государства считаются главными претендентами на вступление в блок, однако процесс их принятия затягивается, отметило издание. Вместе с тем новые планы действий впервые смогут предоставить кандидатам четкие гарантии и сроки завершения переговоров о членстве.

Дорожные карты определят, что именно требуется от каждой страны, а также создадут обязательства для действующих членов ЕС, которые впоследствии должны будут дать согласие на продолжение процесса интеграции.

Источники подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии, Сербии и Турции такие планы предоставлены не будут, так как они находятся на ранних этапах вступления в Евросоюз.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмую регулярную выплату Украине в размере почти 3 миллиардов евро из фонда Ukraine Facility. Почти 800 миллионов евро будут впервые выделены из кредита для поддержки Украины. Средства предназначены для макрофинансовой стабилизации, обеспечения реформ и нужд государственного управления.

По данным МИД России, Евросоюз с 2024 года перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов.

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