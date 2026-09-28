Тело девушки нашли в холодильнике в Волгоградской области

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Тело девушки обнаружили в холодильнике в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в городе Волжском. Тело без признаков жизни нашли несколько дней назад, однако личность погибшей еще не установлена.

Как пишет "Комсомольская правда – Волгоград", о происшествии стало известно после отключения света в квартире. Соседи почувствовали характерный запах и вызвали экстренные службы. Выяснилось, что из-за отсутствия электричества лед в холодильнике растаял, а источником запаха было тело девушки внутри. По информации местных пабликов, погибшей было 17 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс следственных действий.

Ранее тело женщины обнаружили в колодце в Петушках во Владимирской области. Сотрудники первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда подняли погибшую при помощи трипода и альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели женщины устанавливаются.