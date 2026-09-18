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18 сентября, 14:39

Происшествия

Тело женщины обнаружено в колодце во Владимирской области

Фото: MAX/"Министерство региональной безопасности Владимирской области"

Тело женщины найдено в колодце в Петушках во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности.

Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда подняли тело при помощи трипода и альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели женщины выясняются.

Ранее тело неизвестного дайвера нашли на пляже в районе Татарской во Владивостоке. По данным полиции, мужчина был среднего телосложения. Кроме того, на нем был гидрокостюм. При нем также нашли акваланг и ласты.

До этого в Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике. 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней находились трое ее малолетних детей. В какой-то момент один из них вышел из дома во двор, а позднее мать обнаружила его погибшим.

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