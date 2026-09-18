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18 сентября, 14:22

Общество

Роспотребнадзор направил запросы в Египет и АТОР из-за отравлений россиян

Фото: depositphotos/slava296​

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР) из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале Baza. В посте отмечалось, что десятки российских туристов отравились в люксовых отелях Египта. Среди симптомов они назвали диарею и слабость.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российские туристы отравились в отелях Шарм-эль-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос", – указано в сообщении ведомства.

Аналогичное письмо было отправлено в АТОР.

Ранее россиянин пережил остановку сердца и потерял память после острого пищевого отравления уличной едой в Таиланде. Врачи смогли запустить сердце и в течение часа провести все реанимационные мероприятия для стабилизации состояния мужчины. Анализы и сканы показали, что мозг россиянина не пострадал.

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