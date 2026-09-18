Москвичка в костюме эльфа пришла на выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жительница Москвы проголосовала на выборах в Госдуму в образе эльфа. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка пришла на избирательный участок в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Она отдала свой голос, воспользовавшись терминалом электронного голосования.

Ранее избиратель пришел на выборы в костюме космонавта. Он посетил участковую избирательную комиссию № 708 в Звездном городке Московской области.

Кроме того, в Элисте семья, владеющая фермой "Верблюжий остров", прибыла на избирательный участок № 13 верхом на верблюдах. Глава семьи Леонид объяснил, что они решили приехать на бактрианах, потому что это их тотемное животное.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открылись все 1 443 избирательных участка.

