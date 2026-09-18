Сыгравшая в "Следе" актриса Шерлинг скончалась в 46 лет

Фото: кадр из фильма "Невеста"; режиссер – Эльер Ишмухамедов; производство – "Пирамида"

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Шерлинг скончалась на 47-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

"Позавчера (в среду, 16 сентября. – Прим. ред.) Анны не стало", – сказала собеседница агентства.

По ее информации, причиной стала продолжительная болезнь.

Шерлинг – дочь заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она получила образование в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской Виктора Ракова, а также окончила Школу "Останкино" по специальности "Телеведущая".

Актриса завоевала популярность благодаря своим ролям в сериале "След", а также в фильмах "Невеста", "Андреевский флаг", "За первого встречного" и "О тебе…".