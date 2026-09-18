Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 15:33

Мэр Москвы

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы с помощью электронной платформы mos.ru. Об этом он сообщил в своем блоге в МАХ.

По словам Собянина, за первые 7 часов голосования в выборах уже приняли участие более 1,8 миллиона москвичей. Большинство избирателей выбрали электронный формат.

"Спасибо москвичам за активную гражданскую позицию", – написал мэр.

Владимир Путин тоже выбрал дистанционный формат, президент отдал голос за компьютером в рабочем кабинете. Предпочтение электронному формату также отдал глава МИД Сергей Лавров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и министр просвещения Сергей Кравцов предпочли прийти на участки лично.

Тем временем Общественный штаб отчитался, что электронные терминалы в Москве работают штатно. Выборы в Госдуму идут с 18 по 20 сентября. В Москве работают 1 443 участка, где можно проголосовать бумажным бюллетенем, через терминал или дистанционно.

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

Читайте также


мэр Москвыполитикагородвыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика