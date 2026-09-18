Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

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Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы с помощью электронной платформы mos.ru. Об этом он сообщил в своем блоге в МАХ.

По словам Собянина, за первые 7 часов голосования в выборах уже приняли участие более 1,8 миллиона москвичей. Большинство избирателей выбрали электронный формат.

"Спасибо москвичам за активную гражданскую позицию", – написал мэр.

Владимир Путин тоже выбрал дистанционный формат, президент отдал голос за компьютером в рабочем кабинете. Предпочтение электронному формату также отдал глава МИД Сергей Лавров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и министр просвещения Сергей Кравцов предпочли прийти на участки лично.

Тем временем Общественный штаб отчитался, что электронные терминалы в Москве работают штатно. Выборы в Госдуму идут с 18 по 20 сентября. В Москве работают 1 443 участка, где можно проголосовать бумажным бюллетенем, через терминал или дистанционно.