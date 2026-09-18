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18 сентября, 16:52

Происшествия

Кристиан Грэй украл кольцо за 2 млн и сдал его в ломбард по заниженной цене в Москве

Фото: кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"; режиссер – Сэм Тейлор-Джонсон; производство – Focus Features, Michael De Luca Pro

Тезка главного героя из фильма "50 оттенков серого" Кристиан Грэй украл кольцо стоимостью 2 миллиона рублей из ювелирного магазина в ТЦ "Европейский". Об этом сообщил телеграм-канал "112".

26-летний мужчина сразу понес украшение в ломбард. Однако там его оценили в разы дешевле – меньше 18 тысяч рублей.

Позже мужчину задержали. Ювелирный магазин оценил причиненный ущерб в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двоих мужчин за кражу ювелирных изделий и шубы из квартиры в Балашихе. Злоумышленники проникли в жилище, взломав монтировкой замок входной двери. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Подозреваемых заключили под стражу.

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