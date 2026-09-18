Путин посоветовал пенсионеру потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на церемонии открытия объектов программы социальной газификации порекомендовал пенсионеру из Ульяновской области Виктору Фомину использовать сэкономленные на оплате газа средства для приобретения подарка своей супруге.

В мероприятии приняла участие семья, которая в 2026 году отметит золотую свадьбу. Фомин рассказал, что проведение газа в их село позволило сэкономить около 170 тысяч рублей для семейного бюджета.

"Вы сказали, что с газификацией меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ – на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок. Я готов присоединиться к этому тоже", – сказал Путин.

Президент также поздравил супругов с золотой свадьбой.

Ранее Путин назвал социальную газификацию одной из важнейших инициатив для всей России. По его словам, программа является бессрочной и работа по ней обязательно продолжится. Кроме того, запрос на газификацию в малых городах и сельской местности огромен.