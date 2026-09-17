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17 сентября, 15:47

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Психолог Петровская объяснила популярность услуги "мам" для студентов

Еще недостаточно взрослый? Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность

Услуга "мам" для студентов обрела популярность среди американцев, сообщили СМИ. Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности: например, доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки. Чем объяснить спрос на услугу и есть ли у нее плюсы, разбиралась Москва 24.

"Просто оказываем поддержку"

"Мама" для студентов Минди Хорвиц. Фото: youtube.com/Mindy Horwitz

Услуги помощниц, которые должны обеспечить студентам такой же привычный уход, как дома, пользуются спросом в США, сообщила газета The New York Times.

Например, 56-летняя предприниматель Минди Хорвиц за 1600 долларов в месяц берет на себя роль так называемой "заботливой мамы". Идея создать бизнес появилась у женщины в 2018 году, когда ее сын стал студентом Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Изучая родительские группы в соцсетях, она обратила внимание, что мамы из других регионов часто дают друг другу не самые полезные и качественные советы. 

Несмотря на расширение бизнеса, Хорвиц до сих пор выполняет большую часть задач самостоятельно. Она и сотрудники ее компании MindyKnows приносят студентам воздушные шары на дни рождения, доставляют куриный суп, если ребята болеют, забирают готовые лекарства из аптек и могут сопровождать подопечных в больнице. Также Минди печет, вызывает дезинсекторов при необходимости, делится новостями с родителями учеников и помогает найти проверенных местных врачей или арендодателей.

Иногда люди думают, что мы чрезмерно опекаем студентов, и я считаю, что это совершенно не так. Им 18–19 лет, и они впервые начинают самостоятельную жизнь. Мы же просто оказываем им поддержку.
Минди Хорвиц
"мама" для студентов

Консьерж-агентства, которые оказывают бытовую поддержку учащимся вузов, существуют не одно десятилетие. Среди них компания Хорвиц MindyKnows, а также агентства Bama Mama в Алабаме, GA Mom в Джорджии и Campus Mom в Техасе. Все они закрывают резко возросший спрос со стороны нового поколения тревожных родителей, говорится в публикации.

Спектр услуг в разных агентствах имеет общие черты, хотя конкретные предложения могут отличаться. Например, Campus Mom предлагает родителям контроль за общим самочувствием их детей, услуги прачечной и специальные подарочные наборы для студенческих женских клубов, помогающие повысить шансы на вступление. В свою очередь, руководитель агентства Bama Mama Кэрри Экхардт занимается уборкой комнат в общежитиях и навещает студентов, если те долго не выходят на связь с семьей, чтобы сделать и отправить родителям фотоотчет.

"Бытовой инвалид"

Фото: 123RF.com/zmeika

В контексте существования таких компаний стоит говорить не столько про детско-родительские отношения, сколько про ответственность, взрослость и самостоятельность, отметила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Ирина Таранова.

"Нынешнее поколение не так адаптировано в организационном плане, как более раннее. В прошлом было больше свободы и самостоятельности, а сейчас – гиперконтроля со стороны родителей. А там, где он есть, меньше свободы для освоения какой-то задачи", – отметила эксперт.

По ее словам, сегодня много детей и подростков, которые не умеют готовить, никогда не делали генеральную уборку в квартире. В таких простых вещах родители либо занимаются гиперконтролем, либо не дают свободу, соответственно, ребенок не учится делать такие вещи самостоятельно.

При этом, когда он сталкивается со взрослой жизнью, потребность содержать дом в чистоте, готовить самостоятельно, посещать разные учреждения остается, однако у уже взрослого нет опыта. Поэтому приходится нанимать кого-то другого для комфорта и спокойствия.

Есть такое понятие – "бытовой инвалид": человек становится абсолютно несамостоятельным в простых вещах, не в силу физических ограничений или заболевания, а потому, что ему никогда не давали возможности сделать это самому. Конечно, это ограничивает самостоятельность и может спровоцировать другие проблемы: неуверенность в себе, потому что человек думает, что не в состоянии справиться, рост тревожности, проблемы с социализацией, избегание новых связей.
Ирина Таранова
детский психолог

Сходить к психологу в такой ситуации логично и правильно. При некоторых заболеваниях, например шизофрении, психических расстройствах, такие проблемы встречаются. Но также подобное бывает и у здоровых людей, у которых есть сложности с сепарацией или повышенная тревожность. Если человек замечает такое за собой, лучше обратиться к специалисту, чтобы справиться с проблемой на ранних стадиях, подчеркнула Таранова.

Сепарация – наше все

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24 отметила, что общество пришло к стилю семейного взаимодействия, когда родители продолжают контролировать взрослого ребенка под предлогом заботы.

"Если несовершеннолетний всегда находился в гиперопеке, сомневаюсь, что студенческое время станет правильным для того, чтобы научиться многому. Поэтому для семьи, где эта ситуация была, а помощь психолога не оказывалась, такая модель поведения сохраняется и может быть приемлемой. Ребенок будет взрослеть, получать образование, и есть вероятность, что сам захочет отделиться, стать самостоятельным. Но есть вероятность, что так и не научится этому", – объяснила специалист.

Если мама вслух произносит фразы вроде "мы лучше знаем, что тебе нужно", это тревожный маркер. В таком случае у ребенка появляется чувство вины при попытках проявить самостоятельность. Однако, если студент загружен учебой и просто воспринимает такую заботу с благодарностью, это другой момент.

По словам эксперта, важно рассмотреть еще один критерий: способен ли человек сам принимать решения или ему очень трудно; есть ли у него страх, формируется ли тревожное расстройство, когда мама не помогает или нет такого взрослого рядом. Может быть, у подростка вообще снижена инициативность, и тогда неуверенность в собственных силах тоже не лечится самостоятельностью, нужна работа со специалистом.

Если поддержка помогает студенту справляться с задачами и он говорит: "Мне эта помощь комфортна", никто не лезет в его личную жизнь и при этом он справляется с задачами, я думаю, гиперопеку можно трансформировать. Однако, если она заменяет самостоятельные действия, это нехорошая история. У ребенка, который подойдет к 30-летию без этого опыта, будет достаточно большое количество проблем.
Нина Петровская
нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека

При этом гиперопека со стороны родителей может возникать по нескольким причинам. Во-первых, люди привыкли – для них это стиль общения. Родители понимают, что, когда они контролируют все, происходит меньше ошибок, больше побед и достижений. Во-вторых, по мнению взрослого, ребенок является не самостоятельной личностью, а лишь частью родителя. Также сильный контроль возникает, когда человек не принимает свой возраст: ему трудно понять, что он становится старше.

"Говоря с научной точки зрения, гиперопека возникает потому, что у мамы в приоритете выбран ребенок, а ее жизнь остается на втором плане. Женщина не занимается личной жизнью, задвигает себя и выбирает детей, чтобы они были счастливы. К сожалению, это тоже определенная картина мира, и не всегда можно ее исправить или навязать мысль: "Если бы вы изменили ситуацию, ваш ребенок был бы счастливее", – объяснила нейропсихолог.

Она добавила, что существует определенный возраст для сепарации. Он наступает при половом созревании ребенка – от 12 лет, а первые проявления самостоятельности – в 2–3 года, когда малыш говорит: "Я сам". Подросток до 17 лет формирует собственное мнение, и оно практически в 100% случаев не совпадает с мнением родителей. Здесь уже будет прослеживаться вопрос и личных границ, и независимости.

При этом 25 лет – период психологической сепарации, когда молодой человек принимает решения самостоятельно, живет, делает покупки, выбирает образ жизни вне зависимости от родителей. Но и после сепарация может продолжаться дальше, вплоть до старения самого ребенка, особенно если сохраняется сильная эмоциональная, бытовая, финансовая зависимость от взрослых.

Однако процесс нужно пройти, потому что нормальное развитие – когда родители остаются источником поддержки, а не зависимости, заключила Петровская.

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Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

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