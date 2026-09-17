Психолог Петровская объяснила популярность услуги "мам" для студентов

Услуга "мам" для студентов обрела популярность среди американцев, сообщили СМИ. Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности: например, доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки. Чем объяснить спрос на услугу и есть ли у нее плюсы, разбиралась Москва 24.

"Просто оказываем поддержку"

"Мама" для студентов Минди Хорвиц. Фото: youtube.com/Mindy Horwitz

Услуги помощниц, которые должны обеспечить студентам такой же привычный уход, как дома, пользуются спросом в США, сообщила газета The New York Times.

Например, 56-летняя предприниматель Минди Хорвиц за 1600 долларов в месяц берет на себя роль так называемой "заботливой мамы". Идея создать бизнес появилась у женщины в 2018 году, когда ее сын стал студентом Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Изучая родительские группы в соцсетях, она обратила внимание, что мамы из других регионов часто дают друг другу не самые полезные и качественные советы.

Несмотря на расширение бизнеса, Хорвиц до сих пор выполняет большую часть задач самостоятельно. Она и сотрудники ее компании MindyKnows приносят студентам воздушные шары на дни рождения, доставляют куриный суп, если ребята болеют, забирают готовые лекарства из аптек и могут сопровождать подопечных в больнице. Также Минди печет, вызывает дезинсекторов при необходимости, делится новостями с родителями учеников и помогает найти проверенных местных врачей или арендодателей.





Минди Хорвиц "мама" для студентов Иногда люди думают, что мы чрезмерно опекаем студентов, и я считаю, что это совершенно не так. Им 18–19 лет, и они впервые начинают самостоятельную жизнь. Мы же просто оказываем им поддержку.

Консьерж-агентства, которые оказывают бытовую поддержку учащимся вузов, существуют не одно десятилетие. Среди них компания Хорвиц MindyKnows, а также агентства Bama Mama в Алабаме, GA Mom в Джорджии и Campus Mom в Техасе. Все они закрывают резко возросший спрос со стороны нового поколения тревожных родителей, говорится в публикации.

Спектр услуг в разных агентствах имеет общие черты, хотя конкретные предложения могут отличаться. Например, Campus Mom предлагает родителям контроль за общим самочувствием их детей, услуги прачечной и специальные подарочные наборы для студенческих женских клубов, помогающие повысить шансы на вступление. В свою очередь, руководитель агентства Bama Mama Кэрри Экхардт занимается уборкой комнат в общежитиях и навещает студентов, если те долго не выходят на связь с семьей, чтобы сделать и отправить родителям фотоотчет.

"Бытовой инвалид"

В контексте существования таких компаний стоит говорить не столько про детско-родительские отношения, сколько про ответственность, взрослость и самостоятельность, отметила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Ирина Таранова.

"Нынешнее поколение не так адаптировано в организационном плане, как более раннее. В прошлом было больше свободы и самостоятельности, а сейчас – гиперконтроля со стороны родителей. А там, где он есть, меньше свободы для освоения какой-то задачи", – отметила эксперт.

По ее словам, сегодня много детей и подростков, которые не умеют готовить, никогда не делали генеральную уборку в квартире. В таких простых вещах родители либо занимаются гиперконтролем, либо не дают свободу, соответственно, ребенок не учится делать такие вещи самостоятельно.

При этом, когда он сталкивается со взрослой жизнью, потребность содержать дом в чистоте, готовить самостоятельно, посещать разные учреждения остается, однако у уже взрослого нет опыта. Поэтому приходится нанимать кого-то другого для комфорта и спокойствия.





Ирина Таранова детский психолог Есть такое понятие – "бытовой инвалид": человек становится абсолютно несамостоятельным в простых вещах, не в силу физических ограничений или заболевания, а потому, что ему никогда не давали возможности сделать это самому. Конечно, это ограничивает самостоятельность и может спровоцировать другие проблемы: неуверенность в себе, потому что человек думает, что не в состоянии справиться, рост тревожности, проблемы с социализацией, избегание новых связей.

Сходить к психологу в такой ситуации логично и правильно. При некоторых заболеваниях, например шизофрении, психических расстройствах, такие проблемы встречаются. Но также подобное бывает и у здоровых людей, у которых есть сложности с сепарацией или повышенная тревожность. Если человек замечает такое за собой, лучше обратиться к специалисту, чтобы справиться с проблемой на ранних стадиях, подчеркнула Таранова.

Сепарация – наше все

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24 отметила, что общество пришло к стилю семейного взаимодействия, когда родители продолжают контролировать взрослого ребенка под предлогом заботы.

"Если несовершеннолетний всегда находился в гиперопеке, сомневаюсь, что студенческое время станет правильным для того, чтобы научиться многому. Поэтому для семьи, где эта ситуация была, а помощь психолога не оказывалась, такая модель поведения сохраняется и может быть приемлемой. Ребенок будет взрослеть, получать образование, и есть вероятность, что сам захочет отделиться, стать самостоятельным. Но есть вероятность, что так и не научится этому", – объяснила специалист.

Если мама вслух произносит фразы вроде "мы лучше знаем, что тебе нужно", это тревожный маркер. В таком случае у ребенка появляется чувство вины при попытках проявить самостоятельность. Однако, если студент загружен учебой и просто воспринимает такую заботу с благодарностью, это другой момент.

По словам эксперта, важно рассмотреть еще один критерий: способен ли человек сам принимать решения или ему очень трудно; есть ли у него страх, формируется ли тревожное расстройство, когда мама не помогает или нет такого взрослого рядом. Может быть, у подростка вообще снижена инициативность, и тогда неуверенность в собственных силах тоже не лечится самостоятельностью, нужна работа со специалистом.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Если поддержка помогает студенту справляться с задачами и он говорит: "Мне эта помощь комфортна", никто не лезет в его личную жизнь и при этом он справляется с задачами, я думаю, гиперопеку можно трансформировать. Однако, если она заменяет самостоятельные действия, это нехорошая история. У ребенка, который подойдет к 30-летию без этого опыта, будет достаточно большое количество проблем.

При этом гиперопека со стороны родителей может возникать по нескольким причинам. Во-первых, люди привыкли – для них это стиль общения. Родители понимают, что, когда они контролируют все, происходит меньше ошибок, больше побед и достижений. Во-вторых, по мнению взрослого, ребенок является не самостоятельной личностью, а лишь частью родителя. Также сильный контроль возникает, когда человек не принимает свой возраст: ему трудно понять, что он становится старше.

"Говоря с научной точки зрения, гиперопека возникает потому, что у мамы в приоритете выбран ребенок, а ее жизнь остается на втором плане. Женщина не занимается личной жизнью, задвигает себя и выбирает детей, чтобы они были счастливы. К сожалению, это тоже определенная картина мира, и не всегда можно ее исправить или навязать мысль: "Если бы вы изменили ситуацию, ваш ребенок был бы счастливее", – объяснила нейропсихолог.

Она добавила, что существует определенный возраст для сепарации. Он наступает при половом созревании ребенка – от 12 лет, а первые проявления самостоятельности – в 2–3 года, когда малыш говорит: "Я сам". Подросток до 17 лет формирует собственное мнение, и оно практически в 100% случаев не совпадает с мнением родителей. Здесь уже будет прослеживаться вопрос и личных границ, и независимости.

При этом 25 лет – период психологической сепарации, когда молодой человек принимает решения самостоятельно, живет, делает покупки, выбирает образ жизни вне зависимости от родителей. Но и после сепарация может продолжаться дальше, вплоть до старения самого ребенка, особенно если сохраняется сильная эмоциональная, бытовая, финансовая зависимость от взрослых.

Однако процесс нужно пройти, потому что нормальное развитие – когда родители остаются источником поддержки, а не зависимости, заключила Петровская.

