Центробанк России подал иск против Совета ЕС

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Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза с требованием отменить норму, позволяющую судам европейских стран запрещать российским лицам добиваться признания и исполнения решений отечественных судов в других юрисдикциях. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление направлено 15 сентября. ЦБ оспаривает статью 1 (28) Регламента Совета Евросоюза от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Как пояснили в регуляторе, оспариваемая норма вводит механизм, который дает судам государств – членов ЕС право запрещать российским лицам, в частности, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях.

По данным Центробанка, принятие этого документа является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии. Речь идет о деле, в рамках которого ЦБ добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы по иску к Euroclear.

"Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Европейского союза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов", – подчеркнули в регуляторе.

В ЦБ считают, что указанные меры противоречат принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным.

"Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов", – заключили в пресс-службе.

Арбитражный суд Москвы в мае взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску ЦБ. Иск Центробанка был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

Euroclear в ответ заявил, что активы ЦБ останутся замороженными. После этого компания направила апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании. Столичный суд отказал, а позднее отклонил еще одну жалобу. После этого Euroclear не признал юрисдикцию российского суда и посчитал требования Центробанка нелегитимными в ЕС.