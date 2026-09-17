Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 16:29

Экономика

Центробанк России подал иск против Совета ЕС

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза с требованием отменить норму, позволяющую судам европейских стран запрещать российским лицам добиваться признания и исполнения решений отечественных судов в других юрисдикциях. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление направлено 15 сентября. ЦБ оспаривает статью 1 (28) Регламента Совета Евросоюза от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Как пояснили в регуляторе, оспариваемая норма вводит механизм, который дает судам государств – членов ЕС право запрещать российским лицам, в частности, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях.

По данным Центробанка, принятие этого документа является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии. Речь идет о деле, в рамках которого ЦБ добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы по иску к Euroclear.

"Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Европейского союза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов", – подчеркнули в регуляторе.

В ЦБ считают, что указанные меры противоречат принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным.

"Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов", – заключили в пресс-службе.

Арбитражный суд Москвы в мае взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску ЦБ. Иск Центробанка был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

Euroclear в ответ заявил, что активы ЦБ останутся замороженными. После этого компания направила апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании. Столичный суд отказал, а позднее отклонил еще одну жалобу. После этого Euroclear не признал юрисдикцию российского суда и посчитал требования Центробанка нелегитимными в ЕС.

Читайте также


судыэкономика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика