Минпросвещения РФ предложило сделать 26 марта Днем детской книги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения России выступило с инициативой установить Всероссийский день детской книги 26 марта. Соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложенная дата связана с событием, произошедшим в Москве в годы Великой Отечественной войны. 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома союзов впервые провели праздник "Книжкины именины". Его инициатором стал детский писатель Лев Кассиль. В мероприятии участвовали известные авторы, которые в сложное военное время встретились с детьми.

Со временем "Книжкины именины" перестали быть разовым событием и превратились в ежегодную традицию. Позднее на ее основе появилась Всесоюзная неделя детской книги.

Инициатива была предложена после того, как Владимир Путин поручил правительству разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Документ необходимо подготовить до 1 декабря и согласовать с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Кроме того, глава государства поручил подготовить предложения по поддержке русского языка и литературы, в том числе через профильные смены в детских организациях отдыха, а также представить идеи о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ.