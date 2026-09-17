17 сентября, 20:34 (обновлено 17.09.2026 21:14)Транспорт
Аэропорт Внуково вновь стал обслуживать рейсы по согласованию
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Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Позднее к аналогичным мерам присоединился и аэропорт Домодедово.
Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус можно уточнить на онлайн-табло.
Аналогичные меры уже вводились во Внуково, а также в аэропорту Жуковский вечером 17 сентября. Однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.