Аэропорт Внуково вновь стал обслуживать рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Позднее к аналогичным мерам присоединился и аэропорт Домодедово.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус можно уточнить на онлайн-табло.

Аналогичные меры уже вводились во Внуково, а также в аэропорту Жуковский вечером 17 сентября. Однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.