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17 сентября, 21:11

Экономика

Путин продлил российское продэмбарго до конца 2028 года

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Продовольственное эмбарго, введенное в России в 2014 году, будет действовать еще два года – до 31 декабря 2028-го. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Согласно документу, продлевается действие мер, предусмотренных указом от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет, в частности, подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Ранее Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В частности, во временное управление перешли 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В.".

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