Депутат Свинцов поддержал идею приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Российские общественники выступили за приравнивание услуг экзорцистов к пропаганде сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Дойдет ли до таких решений и чем подобные услуги опасны для доверчивых граждан, разбиралась Москва 24.

Миллионные штрафы

Услуги экзорцистов следует приравнять к пропаганде сатанизма, а рекламу подобных ритуалов полностью запретить. Такое предложение озвучил председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов, сообщило издание "Абзац".

По его мнению, необходимо внести поправки в закон "О рекламе" и КоАП, прямо запретив размещение объявлений об оказании оккультных и псевдодуховных услуг. В Сети все чаще появляются платные предложения от лиц без духовного сана, предлагающих "изгнать бесов" или "снять порчу".





Михаил Иванов председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Штрафы для физических лиц должны составлять до 100 тысяч рублей, для юридических лиц и интернет-платформ – до 5 миллионов рублей с блокировкой ресурса.

Саму деятельность Иванов предложил квалифицировать как пропаганду деструктивной идеологии, подрывающей традиционные духовно-нравственные ценности страны. Поскольку сатанизм уже признан экстремистским движением, пропаганда его практик, включая псевдоэкзорцизм, должна влечь уголовную ответственность, добавил общественник.

Автор инициативы подчеркнул, что такие "специалисты" нередко используют православную атрибутику для введения людей в заблуждение, однако за этим может стоять как мошенничество, так и обращение к "темным силам". С точки зрения церкви, любой, кто проводит подобные ритуалы без благословения священника, либо находится в заблуждении, либо сознательно служит сатане.

Ранее Владимир Путин заявил, что оккультные практики и деятельность "всяких колдунов" вводят граждан в заблуждение. Президент также призвал пресекать распространение рекламы магических и оккультных ритуалов.



В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что совершающих мистические ритуалы в жилых домах необходимо направлять на психиатрическое лечение.



"Надо понимать, что если человек разбрасывает печень и "демонов изгоняет" с помощью своих ритуалов, то, скорее всего, человеку самому нужна помощь, демоны у него в голове сидят. <...> С одной стороны, эти ритуалы – это абсолютный сатанизм, но с другой стороны, люди, которые искренне в это верят, мозгами тронутые. Надо быть поласковее с этими людьми – в смирительную рубашечку их, с укольчиками", – сказал Милонов.



Он также отметил, что люди, увлекающиеся подобными практиками, непредсказуемы.

"Может загнать в могилу сотни людей"

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал инициативу общественников.

"Давно предлагаю полностью запретить рекламу любых эзотерических услуг. То, что сегодня предлагается приравнять к сатанизму, тоже можно полностью поддержать, Русская православная церковь и другие религии в этом солидарны. Это действительно заигрывание с дьяволом", – отметил он в разговоре с Москвой 24.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Увлечения граждан эзотерикой – не от хорошей жизни. Люди пытаются найти способы наладить свои дела и выбирают неправильные варианты. Увлечение эзотерикой и различные обряды в конечном итоге приводят к трагическим событиям: люди не выдерживают, ломается психика.

Депутат назвал ситуацию крайне опасной, поскольку некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты.

"К счастью, полиция с ними борется, потому что это массовые системные проявления. Но есть огромное количество эзотериков, ведущих частную практику и индивидуальные консультации, а также знахарей без медицинского образования, которые обманывают людей, и те теряют здоровье", – пояснил он.

Кроме того, Свинцов поддержал не только запрет, но и приравнивание ряда этих направлений к экстремизму и терроризму.

"Один такой деятель может загнать в могилу сотни людей, десятки тысяч страдают, у них ломается психика, они теряют огромные деньги, рушатся семьи. Ущерб колоссальный, и государство обязано решить эту проблему как можно быстрее", – резюмировал депутат.

"Говорят с людьми на понятном языке"

Бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер в беседе с Москвой 24 объяснила спрос на такие услуги ростом тревожности и возникновением состояния неопределенности.

Она отметила, что любая наука или фундаментальные знания не могут закрыть страх и моментально дать ответы на волнующие вопросы. В это же время всевозможные тарологи и экзорцисты удовлетворяют потребность в безопасности и определенности.

"Когда делается расклад, гадание, приворот или сеанс магии, они получают простой, понятный ответ, потому что все эти категории говорят с людьми на понятном им языке", – рассказала эксперт.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Это также зависит от уровня образования и развития человека, который считает, что если гром гремит, то пророк на колеснице в чертей молниями кидает. Они будут верить подобным "специалистам".

По ее мнению, озвученная инициатива – защита граждан от тех, кто приносит больше вреда, чем пользы. В какой-то момент человека успокаивают, но его дальнейшие действия начинают исходить из того, что сказала гадалка или таролог.

К примеру, часто люди принимают финансовые решения после консультации у таких специалистов, после чего возникают очень неприятные последствия, заключила Майер.

