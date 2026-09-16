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16 сентября, 15:25

Происшествия

Житель Красноярского края смог спастись от медведя, бросив ему кусок хлеба

Фото: 123RF.com/wirestock

Житель Красноярского края по имени Николай смог спастись от медведя, бросив животному кусок хлеба. Об этом мужчина рассказал в беседе с RT.

В тот день Николай находился на работе на лесосеке в вагончике. Хищник начал подходить к бытовке, но животное удалось отвлечь. По словам рабочего, он занимался охотой на протяжении многих лет и уже неоднократно встречался с медведями, но раньше у него всегда было оружие.

"Конечно, было страшно, жутко, непонятно, что делать в такой ситуации. <...>. Но чтобы вот так, без оружия, с глазу на глаз, – такого еще не было", – отметил мужчина.

В итоге он смог добежать до машины. При этом до этого инцидента медведь уже выходил ночью к вагону, в котором спали Николай и его напарник. В тот раз хищника заинтересовал пакет с едой, оставленный на дверной ручке, что и спасло их.

"Если бы не этот пакет, я бы сейчас уже не давал интервью точно. Он здоровый такой, на видео кажется мельче. Ему от трех до пяти лет где-то", – подчеркнул рабочий.

Также медведь "сильно изодрал" автомобиль на другом участке, где работают коллеги Николая. Кроме того, животное разорило избу, которую мужчина использует для зимней охоты.

Ранее в Иркутской области медведь ранил работника фермы, когда тот попытался отогнать хищника палкой от задавленной свиньи. Мужчина получил раны ноги и плеча. После оказания первой помощи в больнице его отпустили домой на амбулаторное лечение.

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