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16 сентября, 17:00

Общество

Вирус болезни Ауески нашли в образцах вакцины "Мультикан-8"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Живой вирус болезни Ауески найден в образцах вакцины "Мультикан-8" серии № 20, отобранных в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Проверку провел Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ). Обнаруженный вирус подтверждает причинно-следственную связь между смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной.

В конце августа жители Ярославской области пожаловались, что после введения вакцины "Мультикан-8" у домашних животных появились рвота и судороги, а также повышалась температура тела. По данным СМИ, несколько щенков умерли из-за препарата.

После случившегося производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.

Серию ветпрепарата "Мультикан-8" уберут из продажи и уничтожат после гибели животных

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