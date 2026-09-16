Вирус болезни Ауески нашли в образцах вакцины "Мультикан-8"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Живой вирус болезни Ауески найден в образцах вакцины "Мультикан-8" серии № 20, отобранных в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Проверку провел Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ). Обнаруженный вирус подтверждает причинно-следственную связь между смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной.

В конце августа жители Ярославской области пожаловались, что после введения вакцины "Мультикан-8" у домашних животных появились рвота и судороги, а также повышалась температура тела. По данным СМИ, несколько щенков умерли из-за препарата.

После случившегося производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.