Bloomberg: состояние Татьяны Ким сократилось на 1,5 млрд долларов

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Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6,4 миллиарда, сообщило агентство Bloomberg.

Причиной снижения количества средств у бизнесвумен журналисты назвали атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейса.

В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Ким стала лидером списка в пятый раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов.

Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Несмотря на это, сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме.

Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в пунктах выдачи. При этом товары, которые находились на пострадавших от атак логистических объектах Wildberries, были временно сняты с продажи.