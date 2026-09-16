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16 сентября, 20:28

Общество

Более 700 подростков из соцучреждений примут участие в "Чебумире-2026" в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Более 700 воспитанников социальных учреждений Москвы и нескольких областей станут участниками благотворительной акции "Чебумир-2026", которая пройдет 20 сентября в столице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов проекта.

Акция состоится в 21-й раз. В ней примут участие подростки из Москвы, Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областей, включая детей с особыми образовательными потребностями. Тема этого года – "Дружба народов России", посвященная единству и культурному многообразию страны.

"На протяжении всего праздника дети познакомятся с традициями народов России, примут участие в творческих и игровых программах, объединяющих участников независимо от возраста, региона проживания и жизненных обстоятельств", – пояснили организаторы.

В парке "Сказка" волонтеры организуют 30 интерактивных павильонов, где подростки смогут попробовать себя в разных профессиях: спасателя, врача, учителя, инженера, IT-специалиста, космонавта и других. Каждый павильон включает игровые задания, мастер-классы и практические активности.

Также в павильоне "Эколофт" пройдет творческий конкурс "Я – Звезда", где воспитанники представят вокальные, танцевальные, театральные и другие номера. В течение дня участники в сопровождении волонтеров смогут посетить тематические площадки, аттракционы, мотопрогулки, выполнить задания, заработать внутреннюю валюту проекта – "ЧебуДеньги" и поучаствовать в конкурсах.

Организаторы отметили, что проект направлен на развитие интереса подростков к обучению и труду, расширение круга общения и формирование навыков самостоятельности.

Ранее в столице стартовал прием заявок на чемпионат профессионального мастерства "Московские профессионалы". Его участникам предстоит показать практические навыки более чем по 300 компетенциям. Соревнования пройдут с 7 декабря по 7 февраля 2027 года на площадках 39 колледжей Москвы.

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