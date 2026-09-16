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16 сентября, 21:37

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DM: банда румын ограбила дом создателя "Свинки Пеппы" в Англии

Банда румын ограбила дом создателя мультфильма "Свинка Пеппа" в Англии

Фото: 123RF.com/andreypopov

Дом создателя мультфильма "Свинка Пеппа" Марка Бейкера в английском графстве Суррей ограбила румынская преступная группировка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на материалы суда.

Злоумышленники проникли в особняк стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов и за полтора часа вынесли 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и ювелирные украшения на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. Хозяев в этот момент дома не было.

Через несколько дней после ограбления двое подозреваемых – 41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи – были задержаны при попытке совершить очередное преступление. Суд приговорил Алемпи к пяти годам тюремного заключения, Догару – к четырем годам.

В ходе разбирательства выяснилось, что оба фигуранта ранее уже были осуждены в Голландии за участие в одной из крупнейших в истории краж произведений искусства.

В 2012 году они вынесли из галереи "Кунстхал" в Роттердаме работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Поля Гогена и Люсьена Фрейда, большинство из которых так и не удалось найти. За это преступление каждый из них отбыл почти по семь лет в голландской тюрьме. После этого они оба приехали в Великобританию.

Ранее неизвестные похитили крупную партию никотиновых паучей у компании американского журналиста Такера Карлсона. Речь идет о бренде ALP Pouche. Компания собиралась выпустить лимитированную серию паучей под названием ALP Drifters. Однако менее чем через сутки после анонса партия из 378 тысяч банок была похищена.

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