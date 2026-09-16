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16 сентября, 18:55

Политика

Четыре самолета-разведчика НАТО замечены у границ России

Фото: 123RF.com/sikaraha

Четыре самолета-разведчика стран НАТО заметили у границ России в среду, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В частности, американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II уже почти 7 часов кружит над Черным морем вдоль российского побережья. Борт курсирует от Румынии, где он базируется, до Сочи.

Днем к нему присоединился британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. На время полета над Черным морем он отключил транспондер, а после включил и переместился в небо над Польшей. Там он продолжает полет примерно в 40 километрах от белорусской границы в направлении Калининградской области.

Над Польшей северо-западнее Варшавы примерно в 100 километрах от границы Калининградской области кружит самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry. Этот борт входит в состав сил раннего обнаружения НАТО, но фактически это самолет ВВС США с базы Гайленкирхен в Германии.

Кроме того, на севере вдоль всей границы России и Финляндии в этот день летал самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen.

Ранее самолет-разведчик НАТО был замечен над нейтральными водами Черного моря. Он курсировал над акваторией на высоте более 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации. При этом в воздушное пространство стран, за исключением Румынии, самолет не заходил.

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