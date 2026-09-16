Полиция начала проверку после видео с мужчиной, бросившим ребенка на землю в Перми

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция Перми начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина с силой бросает ребенка на землю на детской площадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МВД России.

Инцидент произошел на детской площадке у жилого комплекса. По словам пользователей, перед произошедшим между игравшими детьми произошла ссора.

В ведомстве рассказали, что по данному факту зарегистрирован материал проверки, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, в июне 2025 года, в зоне прилета аэропорта Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол. У мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Кроме того, у него диагностировали шизофрению. В итоге суд решил направить его на принудительное лечение.