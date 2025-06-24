Центр Рошаля: у пострадавшего в Шереметьево мальчика открытые переломы костей черепа

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У пострадавшего в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Об этом рассказала главврач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, ребенок поступил в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. У него также наблюдалась небольшая субдуральная гематома, однако необходимости в нейрохирургическом лечении не было.

"Состояние на сегодня стабильное, тяжелое. Находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). <…> Получает всю необходимую терапию", – отметила Шаповаленко.

При этом врачи не выявили у ребенка повреждений мозга, уточнила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По ее словам, в ближайшие два дня медики постараются снять мальчика с ИВЛ.

Омбудсмен также отметила, что на восстановление здоровья мальчика понадобится не меньше месяца. Мать ребенка в настоящий момент остается в больнице. По словам Мишоновой, если все будет идти хорошо, малыша переведут из реанимации в отделение через пару дней.

"Благодарю Рушана Аббясова, муфтия, председателя Духовного управления мусульман Московской области. По моей просьбе подключился, поговорил с родителями и воздает молитвы о здоровье мальчика", – добавила омбудсмен.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и бросил его на пол.

Напавшего на ребенка мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, ход расследования дела взяла на контроль прокуратура. Известно, что у мужчины нашли наркотики. В аэропорту Шереметьево он находился два часа.