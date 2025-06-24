Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево ребенок получил переломы черепа

Фото: телеграм-канал SHOT

Ребенок, которого мужчина ударил о пол в аэропорту Шереметьево, получил переломы черепа. Об этом в своем телеграм-канале рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, медики ввели мальчика в медикаментозный сон, его мозг не пострадал.

"Вся надежда на маленький, но сильный организм. Разговаривала с папой. Они живут в Москве. У них есть еще ребенок, и жена беременна", – отметила Мишонова.

Ход расследования данного уголовного дела взяла на контроль межрегиональная транспортная прокуратура Москвы, добавили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в зоне прилета Шереметьево 23 июня. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего, мужчину задержали. По данным СМИ, фигурантом оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Кабула.

В Минздраве Московской области рассказали, что состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое, хоть и остается стабильным. Он был доставлен в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

