Климатическая зима в Москве за полвека стала короче и теплее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Климатическая зима в Москве за последние полвека стала короче на неделю, а ее средняя температура выросла на 2,1 градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, еще во второй половине прошлого века климатическая зима приходила в Москву 10 ноября, однако изменения климата сдвинули ее начало на 13-е число. В то же время финал сезона сместился с 28 на 21 марта.

Что касается потепления, добавил Леус, наиболее заметным оно стало в январе: средняя температура этого месяца выросла с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Эти результаты были отмечены климатологами в 2020 году.

При этом процессы роста общемировых температур продолжают оказывать влияние на зиму в мегаполисе. За последние 5 лет средняя температура увеличилась еще почти на полградуса.

Помимо потепления, московская зима стала более сухой, подчеркнул специалист. Осадки в среднем уменьшились с 148 до 133 миллиметров – на 10%.

Тем временем настоящую русскую зиму москвичам пообещали только в декабре. До конца ноября снег будет выпадать, однако похолодания станут временными. Устойчивый снежный покров осенью не сформируется.

