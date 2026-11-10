Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на среду, 11 ноября, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости заявила ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью в Москве температура составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, а в области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Синоптик также отметила, что будет облачная погода без осадков.

По прогнозам, пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. Также ожидаются существенные осадки, местами сильные.

При этом климатическая зима придет в столицу не раньше последней декады ноября. Из-за влияния теплых и влажных воздушных потоков, поступающих с Атлантики, смена сезонов будет отставать от календаря примерно на две недели. По данным специалистов, по климатическим нормам прошлого века зима в Москве должна была начаться 10 ноября.

