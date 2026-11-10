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10 ноября, 13:19

Город

"Мосфото" и "Моспитомец" собрали счастливые истории животных, которые обрели дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В октябре сервис "Моспитомец" на mos.ru отметил первую годовщину. За это время почти 2 тысячи собак и кошек обрели хозяев, животных передали из 13 городских приютов и одного частного, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сервис помогает москвичам знакомиться с анкетами животных из приютов и делает пристройство проще. К годовщине в городском медиабанке "Мосфото" появилась специальная страница. Там собраны истории нескольких пристройств и материалы о том, как бывшие подопечные приютов живут в новых семьях.

В основу публикации легли семь историй. Дарья заметила в сервисе анкету кота Джокера из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" и решила забрать его вместе с другом Блэком, так у нее появились сразу два взрослых кота. Елизавета, переехав в Москву, стала волонтером приюта "Зеленоград" и нашла там собаку Спайка. На адаптацию ушло два года прогулок, терпения и любви.

Сергей выбрал кота Эвра в приюте случайно. Однако теперь у питомца есть игрушки, лакомства и пункт наблюдения на шкафу, а его трюки удивляют гостей. Кристина, когда узнала о собаке Вишне, сразу поехала в приют Западного административного округа. Животное быстро освоилось и подружилось с остальными домашними питомцами.

Еще одна Елизавета долго жила без питомцев, а после посещения городского приюта забрала собаку Францию. Теперь Франция путешествует вместе с хозяйкой, купается в озерах и играет в снегу.

Сергей и Юлия увидели анкету собаки Лолы и поняли, что хотят ее забрать. Пара занималась с зоопсихологом и уделяла питомцу много времени. Юлия отметила, что Лола после приюта и сейчас – две разные собаки. Больше всего животное любит лакомства и прогулки в березовой роще.

Анастасия и собака Марта встретились благодаря "Моспитомцу". Как рассказала девушка, счастье – это когда тебя встречают у двери, виляя хвостом.

"Моспитомец" функционирует с октября 2025 года. За это время проект стал победителем премии Рунета и II Всероссийской премии ответственного отношения с животными. Главный результат работы – успешное пристройство животных из столичных приютов. Анкеты кошек и собак можно найти в онлайн-каталоге.

В "Моспитомце" собраны анкеты животных из приютов, которые ищут новых хозяев

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