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10 ноября, 12:13

Происшествия

Двое иностранцев спрятали под одеждой золото на 5,7 млн рублей перед вылетом

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники таможни в аэропорту Читы остановили двух иностранных граждан, которые пытались вылететь в Пекин с незадекларированными золотыми цепями общей стоимостью 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ФТС России.

Пассажиров инспекторы остановили в "зеленом" коридоре. На вопрос о товарах, подлежащих письменному декларированию, мужчины ответили отрицательно, но при опросе заметно нервничали.

Во время проверки у каждого под одеждой на шее обнаружили цепи массой 245 и 306 граммов. По предварительным данным, изделия изготовлены кустарным способом из сплавов золота и серебра.

Исследование показало, что цепи не относятся к ювелирным украшениям. Сейчас их направили на экспертизу, которая установит точный состав драгоценных металлов.

Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного провоза брендовых вещей на 22 миллиона рублей. Сделать это попыталась россиянка, прибывшая рейсом из Стамбула.

В багаже 28-летней девушки обнаружили 36 изделий: 3 сумки Hermes и Chanel, 31 предмет одежды марок Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также 2 пары туфель Chanel.

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