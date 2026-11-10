В Москве построят два многофункциональных комплекса в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мнёвниковской пойме в Москве построят два многофункциональных комплекса – деловой и конноспортивный. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса города.

Объекты разместят в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Нижние Мнёвники, владение 20. Для строительства на северо-западе города внесли изменения в правила землепользования и застройки.

На участке площадью более 3 гектаров появится деловой центр общей площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены паркинг, магазины и сервисы. Рядом построят конноспортивный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.

Оба объекта будут расположены рядом со станцией "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Это обеспечит комплексам удобную транспортную доступность.

"Мы не просто возводим здесь здания, а формируем комфортную среду для горожан, что соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни", – отметил Ефимов.

По его словам, важность спортивных объектов неоднократно подчеркивал и Владимир Путин. Мнёвниковская пойма входит в число крупнейших территорий развития Москвы.

Здесь строят жилые кварталы, социальные объекты, спортивные центры и зоны отдыха. На острове находятся станции "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Там также строят автомобильные и велопешеходные мосты, а дороги строят и реконструируют.

Ранее Собянин рассказал о строительстве моста-паруса в Мнёвниковской пойме, для которого разработали технологию производства особо прочных стальных листов. Конструкцию с 88-метровым пилоном и уникальной вантовой системой изготовили с применением специальных металлических элементов.

Монтаж паруса, пролетов и пилона завершили. Работы на объекте продолжаются – сейчас идет монтаж вант. Основные этапы планируют завершить в 2026 году.