Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:25

Город

В Москве построят два многофункциональных комплекса в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мнёвниковской пойме в Москве построят два многофункциональных комплекса – деловой и конноспортивный. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса города.

Объекты разместят в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Нижние Мнёвники, владение 20. Для строительства на северо-западе города внесли изменения в правила землепользования и застройки.

На участке площадью более 3 гектаров появится деловой центр общей площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены паркинг, магазины и сервисы. Рядом построят конноспортивный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.

Оба объекта будут расположены рядом со станцией "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Это обеспечит комплексам удобную транспортную доступность.

"Мы не просто возводим здесь здания, а формируем комфортную среду для горожан, что соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни", – отметил Ефимов.

По его словам, важность спортивных объектов неоднократно подчеркивал и Владимир Путин. Мнёвниковская пойма входит в число крупнейших территорий развития Москвы.

Здесь строят жилые кварталы, социальные объекты, спортивные центры и зоны отдыха. На острове находятся станции "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Там также строят автомобильные и велопешеходные мосты, а дороги строят и реконструируют.

Ранее Собянин рассказал о строительстве моста-паруса в Мнёвниковской пойме, для которого разработали технологию производства особо прочных стальных листов. Конструкцию с 88-метровым пилоном и уникальной вантовой системой изготовили с применением специальных металлических элементов.

Монтаж паруса, пролетов и пилона завершили. Работы на объекте продолжаются – сейчас идет монтаж вант. Основные этапы планируют завершить в 2026 году.

На северо-западе столицы продолжается комплексное развитие Мнёвниковской поймы

Читайте также


городстроительство

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика