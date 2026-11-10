Объект промышленности пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объект промышленности и два частных дома получили повреждения при атаке беспилотников на Новгородскую область. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена массированная атака БПЛА. В результате падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома. Жителям будет оказана необходимая помощь", – отметил губернатор.

Дронов также подчеркнул, что специалисты экстренных служб оперативно ликвидировали последствия атаки БПЛА.

Ранее украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не игнорировать предупреждения об опасности.

