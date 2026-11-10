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10 ноября, 10:13

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"Известия": жители нескольких городов Украины пожаловались на землетрясение

Жители нескольких городов Украины ощутили землетрясение – СМИ

Фото: depositphotos/vchalup2

Жители Житомира, Киева и Винницы ощутили толчки, похожие на землетрясение. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

"Жители Житомира могли почувствовать колебания, похожие на землетрясение. <...> Также небольшие колебания могли ощутить жители Винницы и Киева", – говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ указали на сильные взрывы в Киевской области. Однако связь между этими событиями не установлена.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в Японии. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Еще одно землетрясение зафиксировали у брегов Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 5,7 балла. Эпицентр находился в 364 километрах к юго-востоку от индонезийского города Джаяпура с населением около 134 тысяч человек.

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