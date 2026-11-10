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10 ноября, 10:23

Транспорт

Электробусы вышли на маршруты № е12 и 145 в Москве

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы начали курсировать еще на двух маршрутах наземного городского транспорта – № е12 и 145. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршрут № е12 проходит через четыре административных округа – ЮЗАО, ЦАО, ЗАО и ЮАО. Он охватывает восемь районов и связывает их с метро, МЦК и МЦД.

Маршрут № 145 работает в ЮЗАО и соединяет Обручевский, Коньково и Черемушки. По пути он проезжает четыре станции метро: "Университет Дружбы Народов", "Беляево", "Калужская" и "Воронцовская". Оба маршрута проходят рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.

"На двух новых маршрутах в будние дни уже начали курсировать 29 современных электробусов российского производства", – отметил Ликсутов.

Для электробусов в столице установили свыше 490 ультрабыстрых зарядных станций. Еще 12 появились на эксплуатационной площадке Мосгортранса "Коньково". Новые станции позволяют быстрее восполнять запас энергии машин и обеспечивать их своевременный выход на маршруты.

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 757 в районе Кунцево

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