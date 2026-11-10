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10 ноября, 10:17

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Офтальмолог Барышев: при метаморфопсии водитель видит дорогу искривленной

Офтальмолог рассказал, при каком заболевании водитель видит дорогу искривленной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Водитель может видеть дорогу искривленной при метаморфопсии. Об этом рассказал врач-офтальмолог, младший научный сотрудник ФГБНУ имени М. М. Краснова Константин Барышев в беседе с "Газетой.ру".

Он пояснил, что это заболевание действует по принципу кривого зеркала: предметы кажутся больше или меньше, чем есть на самом деле, их контуры выглядят волнистыми и изогнутыми, а иногда люди описывают увиденное как фигуры в форме песочных часов.

Болезнь может развиться как на одном глазу, так и на обоих сразу. Если поражен только один глаз, человек может не замечать проблемы, пока не закроет здоровый.

Однако иногда искажения в одном глазу доставляют дискомфорт зрению, хотя второй полностью здоров. Барышев вспомнил случай с водителем, у которого диагностировали метаморфопсию на оба глаза: мужчина видел ровную дорогу искривленной.

"Чаще подобные явления наблюдаются у людей старшей возрастной группы, но может быть и у достаточно молодых людей", – уточнил офтальмолог.

При этом врач напомнил, что даже при правильном и своевременном лечении метаморфопсия исчезает не всегда. Нередко удается лишь остановить дальнейшее ухудшение и зафиксировать изменения в том виде, в котором они были на момент обращения, резюмировал Барышев.

Ранее с 1 сентября 2025 года водителям с аутизмом и дальтонизмом запретили управлять машиной. К противопоказаниям, которые существовали ранее, добавились общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также частичную цветовую слепоту и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Изменения необходимы для того, чтобы привести российские нормы в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10). При этом специалисты отмечали, что окончательное решение останется за врачом, оценивающим состояние пациента.

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