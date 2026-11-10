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10 ноября, 10:42

Общество

Роскачество предупредило об опасности повторного кипячения застоявшегося борща

Фото: 123RF.com/irinazharkova31

Повторное кипячение не гарантирует безопасность борща, который слишком долго хранился в холодильнике, даже если у супа нет неприятного запаха и других заметных признаков порчи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество в отмечаемый 10 ноября День борща.

Домашний суп специалисты рекомендуют употреблять в течение 2–3 суток после приготовления. Все это время его следует держать в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов. При этом оставлять кастрюлю на кухне для остывания более чем на 2 часа не стоит – блюдо нужно как можно скорее убрать на холод.

Если приготовленного борща хватит на несколько дней вперед, его лучше сразу распределить по небольшим порциям. Для хранения подойдут чистые контейнеры с плотно прилегающими крышками – благодаря небольшому объему суп быстрее охладится, что поможет ограничить размножение микроорганизмов. Когда за отведенный срок съесть блюдо не получится, его рекомендуется заморозить.

О непригодности борща могут свидетельствовать сразу несколько изменений. Среди них – появление кислого или непривычного запаха, пузырьков и пены на поверхности, слизи или плесени. Также должны насторожить помутнение бульона и изменение консистенции супа.

Впрочем, отсутствие этих признаков не означает, что блюдо можно есть без опасений. Некоторые патогенные микроорганизмы развиваются в продуктах, никак не меняя их вкус, аромат или внешний вид. Поэтому специалисты не советуют пробовать суп, если есть подозрения, что он испортился.

Не поможет в такой ситуации и попытка обезопасить еду повторным кипячением – термическая обработка не всегда устраняет риски, возникшие из-за порчи продукта. В Роскачестве подчеркнули, что от употребления борща необходимо отказаться, если рекомендованный срок хранения уже прошел или неизвестно, соблюдался ли нужный температурный режим.

В Роскачестве также объясняли, почему картофель может быть непригоден для употребления в пищу даже после приготовления. При длительном воздействии солнечного или искусственного света в клубнях увеличивается концентрация природных токсинов – гликоалкалоидов, прежде всего соланина и чаконина.

Сильно позеленевшие, сморщенные или проросшие клубни специалисты рекомендуют выбрасывать, поскольку варка и жарка не гарантируют разрушения этих веществ. Для длительного хранения картофель советуют держать в сухом, прохладном и темном месте, защищенном от любого освещения.

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