Минтруд: больничный по уходу за ребенком до 8 лет оплачивается в размере 100% от заработка

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Россияне, ухаживающие за больным ребенком младше 8 лет, получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка. Выплата не зависит от страхового стажа родителя, сообщила пресс-служба Минтруда.

Размер выплаты также не зависит от того, проходит ребенок лечение амбулаторно или в стационаре. Если ребенку исполнилось 8 лет и больше, порядок расчета меняется.

При амбулаторном лечении первые 10 календарных дней оплачиваются по общему правилу в зависимости от страхового стажа работника, а за последующие дни начисляется 50% среднего заработка. Если же ребенок находится в обычном или дневном стационаре, пособие за весь период болезни рассчитывается исходя из стажа родителя.

По общим правилам, которые применяются при болезни или травме самого работника, при стаже от 8 лет и более выплачивается 100% среднего заработка. Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то размер пособия – 80%, а при стаже до 5 лет – 60% от среднего заработка.

Ранее сообщалось, что максимальный период оплачиваемого больничного по уходу за ребенком планируют увеличить на 30 дней. Сейчас родителям в зависимости от заболевания и возраста ребенка предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней в год. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, бывает, что максимального срока не хватает, чтобы ребенок полностью восстановился.

