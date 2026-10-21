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21 октября, 16:13

Общество

В России предложили повышать оклад женщинам за рождение детей

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России необходимо повышать оклад работающим женщинам при рождении каждого ребенка. С такой инициативой выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина, передает издание "Абзац".

По ее мнению, оклад работающей матери может расти примерно на 30% с появлением каждого нового ребенка. Для первого ребенка прибавка может быть меньше, а при рождении второго, третьего и последующих детей она должна выходить на этот уровень.

Помимо этого, общественный деятель считает, что матерям с несколькими детьми стоит предлагать более мягкий график: рабочий день можно сокращать на один час.

Такие меры, по словам Шульгиной, помогут женщине чувствовать себя увереннее, в том числе в финансовом плане. Гарантированное ощущение безопасности и поддержки, считает она, положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Ранее в Госдуме предложили отменить годовые ограничения на оплату больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. На данный момент при уходе за ребенком младше 7 лет больничный оплачивается не более 60 календарных дней в год.

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