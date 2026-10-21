Ограничения на съездах на МКАД сняли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве сняли ограничения на съездах на МКАД, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не могли проезжать по внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, по съезду с Боровского шоссе на внутреннюю сторону магистрали и по съезду с Озерной улицы на внутреннюю сторону кольцевой автодороги.

Аналогичные перекрытия действовали на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД, съездах с Можайского шоссе на внутреннюю сторону магистрали, съезде с проспекта Багратиона на внутреннюю сторону МКАД и съездах с улицы Горбунова на внутреннюю и внешнюю стороны кольцевой дороги.

Тем временем около станции метро "Павелецкая" изменилась схема движения после обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Теперь водители не могут напрямую выехать оттуда на Садовое кольцо. Кроме того, попасть на Валовую улицу можно через 6-й Монетчиковский переулок.