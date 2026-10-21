В России появилась обновленная вакцина, защищающая от 20 видов пневмококка

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В России появилась обновленная конъюгированная вакцина, которая обеспечивает защиту от 20 серотипов пневмококка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доцента кафедры детских инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.

Пневмококковая инфекция может протекать по-разному: одни разновидности бактерии вызывают сравнительно легкие респираторные заболевания или носительство, другие приводят к пневмонии, менингиту и сепсису. При этом отдельные серотипы устойчивы к антибиотикам.

Современные вакцины позволяют предотвратить от 75 до 95% тяжелых инвазивных форм пневмококковой инфекции. Решение о вакцинации и необходимости повторной прививки взрослым следует принимать после консультации с терапевтом или специалистом по иммунопрофилактике.

Для взрослых вакцинация предусмотрена календарем прививок по эпидемическим показаниям, в первую очередь для людей из групп риска. Прививку могут оплатить из регионального бюджета. Бесплатно вакцинироваться также можно в государственных поликлиниках и центрах, если препарат закуплен для этих учреждений.

В остальных случаях сделать прививку можно в коммерческой клинике. Для прививки достаточно одной дозы, повторная вакцинация не требуется.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что эпидемиологическая обстановка в России соответствует сезону, а заболеваемость гриппом пока остается на прогнозируемом уровне. По его словам, в период сезонного подъема распространяются около 200 видов респираторных вирусов, однако грипп протекает наиболее тяжело. На 40-й неделе ни в одном регионе не превышены средние многолетние показатели заболеваемости, хотя рост продолжается.

