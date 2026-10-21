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21 октября, 11:06

Общество

Минздрав оценил объем запасов жизненно необходимых препаратов в России в 9 месяцев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в России составляет девять месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что достижение такого объема – результат антидефектурных мер. Кроме того, запас сформирован на всех этапах дистрибьюторской цепочки.

Глаголев также подчеркнул, что ведомство выполняет ряд мер, направленных на повышение качества лекарственного обеспечения. Региональные льготные программы также приведены в соответствие с перечнем ЖНВЛП.

Ранее министерство зарегистрировало вакцину "Аллергарда", которая предназначена для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Препарат принадлежит к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии; в его основе – рекомбинантный генно-инженерный антиген.

Эта вакцина предназначена для пациентов с аллергией на пыльцу березы, у которых, кроме того, может возникать перекрестная пищевая аллергия.

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