Мурашко заявил о росте числа специалистов по психиатрии и наркологии в РФ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В России с 2025 года впервые отмечается рост числа специалистов, работающих в области психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе научно-практической конференции с международным участием "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований", передает ТАСС.

По его словам, в рамках нормативно-правового регулирования активно привлекаются медицинские психологи.

В системе повышения квалификации специалистов предусмотрены не только дистанционные методы обучения, но и обязательное очное участие, добавил министр.

Ранее Мурашко заявил, что в России планируют внедрить цифровую систему для выявления тревожно-депрессивных состояний, последствий стресса и суицидальных рисков. По его словам, системы поддержки врачебных решений также начнут находить зависимость от психоактивных веществ.

Предполагается, что система "Стресскан" будет проводить опросы для выявления признаков посттравматического стрессового расстройства, тревоги, депрессии, суицидального риска, а также алкогольной и наркотической зависимости. При обнаружении факторов риска она сможет уведомлять об этом врача.