Львова-Белова взяла на контроль скандал с детьми бизнесмена Иванцова

Застройщика Сергея Иванцова обвинили в жестоких издевательствах над детьми, о которых стало известно после опубликованных в Сети видеозаписей. Доказательства долгое время собирала его дочь, проживающая за границей. Подробнее об обстоятельствах дела и возможном наказании бизнесмену – в материале Москвы 24.

"Похоже на пытки"

Сотрудники СК РФ начали выяснять обстоятельства дела вокруг бизнесмена, бывшего президента ГК "Восток Девелопмент" Сергея Иванцова, которого обвинили в истязании собственных детей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, о результатах проверки доложат главе СК Александру Бастрыкину.

19 октября в Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми. В частности, на одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках. На другом три сотрудницы бизнесмена удерживали ребенка, при этом одна из женщин била несовершеннолетнего.

Доказательства телеканалу РЕН ТВ предоставила старшая дочь бизнесмена Анастасия, которая в настоящий момент живет в Лондоне. Помимо нее, у застройщика есть еще 10 детей, 8 из которых проживают вместе с отцом. По словам Анастасии, дети появились от разных женщин – гражданок Индонезии и Таиланда. Причем последних бизнесмен лишил родительских прав вскоре после родов, запретив видеться с несовершеннолетними.



После публикации видеодоказательств с Сергеем Иванцовым встретились журналисты. В разговоре с ними бизнесмен лишь спокойно отметил, что ребенок не может простоять час на кулаках.

Однако у представителей телеканала оказались и другие видео, которые прислала Анастасия.





Анастасия Иванцова старшая дочь бизнесмена Когда моя сестра подросла и у меня появился с ней контакт, я начала узнавать о том, как насилие, и я этому была не удивлена, стало еще хуже. С того момента как все дети переехали, все восемь детей стали жить в одной квартире рядом с Иванцовым, это насилие стало похоже на пытки.

Анастасия рассказала, что ее 17-летняя сестра около года тайно собирала записи с домашних камер, доказывающие жестокие наказания за любые проступки. По ее словам, отец создал в московских апартаментах подобие секты с культом своей личности, заставляя детей стоять по стойке смирно под собственный гимн.

Сестра Анастасии переслала видеоматериалы до того, как обратилась в полицию. При этом после подачи заявления подростка поместили в социальный центр, где у нее отобрали телефон и запретили свидания со всеми, кроме отца. В письмах родным девочка жалуется на угрозы и требования отказаться от показаний.

"Садист" и "прекрасный человек"

Татьяна Хлыстова. Фото: телеграм-канал "112"

Анастасия решила действовать вместе с бывшей супругой предпринимателя Ольгой Шердиц и иностранными матерями остальных детей Сергея Иванцова.

(няня детей. – Прим. ред.) , и Иванцов наслаждаются, когда кому-то делают больно. Дополнительное издевательство над детьми, когда их бьют перед камерами. Няни должны иногда снимать эти видео, как детей бьют, и это присылают Иванцову.

Анастасия Иванцова старшая дочь бизнесмена Я считаю, что он садист. И Хлыстова, и Иванцов наслаждаются, когда кому-то делают больно. Дополнительное издевательство над детьми, когда их бьют перед камерами. Няни должны иногда снимать эти видео, как детей бьют, и это присылают Иванцову.

По словам Анастасии, одну из девочек окунали головой в унитаз, а у мальчика случился тяжелый нервный срыв после истязаний прошлой зимой. При этом фиксировать агрессию самого Иванцова достаточно трудно: он живет в соседней квартире, где камеры наблюдения полностью отсутствуют.

Семья также отметила, что у каждого ребенка есть влиятельные крестные, в частности хоккеист Владислав Третьяк со своей супругой. Однако они даже не догадывались о жестоких методах, применявшихся за закрытыми дверями дома.

"Он такой человек прекрасный, я не знаю даже, почему он так мог это все разрешать. Я не знаю даже, для меня это дикость какая-то, правда", – рассказала журналистам жена Третьяка Татьяна.

В свою очередь, няня Татьяна Хлыстова, которая, судя по видео, участвовала в истязаниях, заявила журналистам, что старшая дочь девелопера попала под влияние матери и сестры, поэтому решила его оклеветать. Про сами ролики она сказала, что они "сгенерированы ИИ".

"Это то, что нам присылают с Украины", – заявила она телеграм-каналу 112.

Сам Иванцов также добавил, что будет "за клевету подавать" на мать его дочерей Ольгу Шердиц.

Без права заботиться о ребенке

Фото: сожительницы бизнесмена. Телеграм-канал "112"

Бывшая супруга бизнесмена Ольга Шердиц на протяжении 15 лет пытается вернуть право воспитывать своих дочерей, которого ее лишили после расставания с Сергеем Иванцовым. Все эти годы женщина безуспешно добивалась встреч с детьми, и возобновить полноценное общение им удалось лишь недавно, после чего родственники объединились ради спасения остальных братьев и сестер.

Помимо этого, журналистам удалось разыскать еще одну из матерей – гражданку Таиланда по имени Крим. Выяснилось, что она познакомилась с бизнесменом, когда ей было всего 16 лет, в то время как Иванцову уже – за 60.

Крим рассказала, что в свою первую поездку в Москву отправилась вместе с пятью подругами, рассчитывая на обещанную Сергеем фотосессию, однако "все оказалось совсем не так". По словам девушки, ее первая беременность закончилась выкидышем, после чего мужчина временно исчез из ее жизни, а затем снова попросил о встрече.





Крим одна из матерей детей Иванцова Он захотел встретиться со мной и изнасиловал меня. После этого я снова забеременела.

Позже девушка родила дочь в России, но пробыла с младенцем всего 2 месяца. Из-за истечения срока визы ей пришлось вернуться на родину для переоформления документов, однако обратно в страну ее уже не пустили. Впоследствии женщина узнала, что подписала бумаги об официальном отказе от дочери.

"Я не прочитала тот документ и не получила его перевода. И только позже старшая дочь моего бывшего партнера, которую зовут Настя, рассказала мне об этом. Она сказала, что я подписала документ об отказе от родительских прав, передав отцу право заботиться о ребенке", – рассказала Крим.

По словам пострадавших от Иванцова женщин, в Россию они прилетали через посредницу по имени Дея. Они утверждают, что среди девушек якобы были даже племянницы самой Деи – несовершеннолетние девочки 11 и 13 лет. В Москве у прибывших забирали паспорта, запирали в элитной многоэтажке с видом на Новодевичий монастырь и полностью контролировали каждый их шаг, оставляя в одиночестве на месяцы.

"Проект Эпштейна"

Фото: Агентство "Москва"

Комментируя ситуацию, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала изданию "Подъем", что поведение Иванцова напоминает проект Эпштейна.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если информация, которая появилась в СМИ, действительно подтвердится, это некий международный, получается, синдикат, когда есть и сутенер, имя которого известно, опять же, из СМИ, который привозил этих женщин. Многие из них были несовершеннолетними тоже. И тогда это вопрос уже к нашим правоохранителям, которые, к сожалению, тоже об этом, получается, не знали до сегодняшнего дня.

По мнению Останиной, первоочередная задача на сегодняшний день – оградить несовершеннолетних от общения с отцом, оперативно разыскать их матерей и помочь семьям воссоединиться.

В свою очередь, председатель правления общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая напомнила, что "как минимум контроль за безопасностью детей мы должны детям же гарантировать", сообщает газета "Известия".

Она напомнила, что закон о домашнем насилии поднимался в правительстве неоднократно. Более того, от истязаний страдают не только женщины, мужчины и пожилые люди, но и дети. Общественница призвала граждан соблюдать действующее законодательство, а также проявлять бдительность и обращать внимание на любые подозрительные изменения в поведении или состоянии несовершеннолетних.

Также на ситуацию отреагировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщили изданию в пресс-службе омбудсмена. Там уточнили, что она уже направила официальные обращения в департамент труда и социальной защиты населения столицы и правоохранительные органы с целью проверки всех обстоятельств происходящего.

Между тем адвокат Полина Денисова в разговоре с Москвой 24 напомнила, что в отношении Сергея Иванцова уже проводится проверка по статье неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ).

"В качестве санкций могут быть штраф до 100 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 3 лет", – рассказала эксперт.



Она добавила, что можно привлечь всех причастных и по статье об истязаниях (ст. 117 УК РФ). Ее суть заключается в том, что насилие несет систематический характер как линия поведения в воспитании. Например, заставлять ребенка стоять в углу на гречке, создавать какие-то ограничения, закрывать в темных комнатах и тому подобное. Если речь про одного ребенка, то максимальный срок лишения свободы – до 3 лет. Если истязание проводилось в отношении двух или более детей – до 7.



Полина Денисова адвокат Также может быть применена статья о побоях (116 УК РФ). Здесь тоже нужно смотреть, каким было причинение вреда. Это будет устанавливаться следственными органами. Также, помимо уголовно-правовых, есть семейно-правовые правоотношения. К ним относится лишение или ограничение родительских прав.

Если деяние Иванцова не дотягивает до уголовной ответственности, есть административно-правовая. Это статья 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). По ней предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, заключила Денисова.