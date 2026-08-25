Популярных российских хореографов отменяют в Сети из-за жалоб учеников на домогательства

Танцевальное сообщество в России подверглось волне "отмен". Подопечные известных танцоров начали рассказывать, как столкнулись с домогательствами и психологическим насилием, будучи еще несовершеннолетними. Как родители могут понять, что безобидные тренировки детей превратились в большую проблему, разбиралась Москва 24.

"У него был бешеный взгляд"

23 августа в СМИ появилась новость о смерти петербургского хореографа Таджа Баймурадова. По словам его близких, это было самоубийство, к которому привели публичные обвинения в насилии над несовершеннолетней.

За несколько дней до этого анонимная девушка рассказала в соцсетях о преступлении 12-летней давности. Она сообщила, что в 17 лет подверглась насилию со стороны Баймурадова во время сборов в самарском танцевальном лагере.





мать пострадавшей Добровольного не было ничего вообще. Даже коммуникации у нас не было ни до, ни после. Передо мной просто закрыли дверь. А дальше на отказ сказали, что меня услышат, я не успела ничего сделать и боялась, что, не дай бог, он меня убьет, потому что у него был просто бешеный взгляд.

Девушка добавила, что во время нападения хореограф также попытался задушить ее. Сам Баймурадов категорически отверг эти претензии, считая их беспочвенной попыткой испортить его честное имя. Тем не менее из-за массового осуждения и резких комментариев в свой адрес танцор был вынужден полностью удалить личные профили в Сети.

После ухода Баймурадова из жизни участник проекта "Танцев на ТНТ" Сэм Захаров заявил, что сообщество потеряло человека из-за жестокой травли, хотя его вина еще не была доказана официально.

"Мы потеряли легендарного танцора, человека после, не побоюсь этого слова, буллинга, жестких насмехательств", – рассказал Захаров в видео, которое выложил в своих социальных сетях.

Он добавил, что травля не может быть оправдана ни в какой мере. Помимо этого, Захаров выложил пост, где призвал родителей внимательно следить за коммуникацией между хореографом и учеником, а также не давать возможности свободного общения между ними в школах и кружках.

"Все ломаются физически и ментально"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cherkozyanovdmitry

Произошедшее дополнило череду крупных разбирательств внутри российского танцевального сообщества, где ряд популярных наставников столкнулись с жалобами на домогательства и нарушение этических норм. Например, в конце августа основатель танцевального коллектива Red Haze Дмитрий Черкозьянов подвергся общественному бойкоту после заявлений его бывших подопечных.

Участник телешоу "Танцы" и постановщик концертных номеров для рэпера Мота обвиняется в рукоприкладстве и агрессивном поведении на репетициях. Один из танцоров сообщил, что за минутное опоздание на тренировку Дмитрий толкнул его в грудь и схватил за шиворот.

Аналогичные заявления сделала бывшая участница коллектива Карина, которая в настоящее время сотрудничает с Егором Кридом. Танцовщица рассказала, что изначально Черкозьянов выделял ее среди остальных и доверял исполнять сольные партии, однако впоследствии общение перешло в личный формат. Мужчина установил для девушки запреты на поездки к родственникам и посещение праздников, а также регулярно допускал в ее адрес нецензурные угрозы физической расправой и оскорбления.

При этом попытки прекратить сотрудничество оборачивались для Карины давлением: танцор потребовал, чтобы девушка покинула столицу минимум на шесть месяцев. Даже после увольнения из команды за ней следили, что сопровождалось непрерывными телефонными звонками.

Обвинения в адрес хореографа выдвинули и другие его бывшие подопечные. Одна из девушек рассказала, что ее исключили из коллектива за то, что она отказалась поехать с Дмитрием в отель и вступить в интимные отношения. Другие экс-ученики заявили об удержании денег и регулярных оскорблениях из-за внешнего вида.



пользовательница Сети Когда я танцевала в Red Haze, это был дичайший психологический ***, вся команда ходила на цыпочках и боялась его, я в том числе, мне было 18, потом перестала танцевать, решила, что недостаточно талантлива.

На фоне открывшихся обстоятельств пользователи требуют полностью прекратить преподавательскую деятельность Черкозьянова. Многие настаивают на отстранении от участия в любых публичных мероприятиях, включая концертные выступления Мота.

"Мальчик у тебя когда-то был?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/uliannnster; 4kadet

Сеть также всколыхнула история девушки Ульяны, рассказавшей о домогательствах со стороны хип-хоп-тренера Димы Кадета.

По словам пострадавшей, она начала тренироваться под его руководством в возрасте 14 лет. Изначально общение носило исключительно профессиональный характер, однако ситуация изменилась во время поездки в танцевальный лагерь в 2023 году, когда Ульяне только исполнилось 15.

По ее словам, руководитель позвал ее к себе в номер и стал позволять двусмысленные фразы и прикосновения. После завершения сборов тренер продолжил настойчивое общение и пригласил несовершеннолетнюю ученицу к себе на дачу.





Ульяна пострадавшая Думаю, не нужно объяснять, с какой целью мужчина 35 лет мог решить позвать к себе девочку 15 лет один на один, никому не говоря о встрече. На даче он задавал вопросы по типу: "Мальчик у тебя когда-то был? Даже за ручку не держалась? А хотела бы?" Намеки стали более очевидными, и там произошел мой первый раз.

Ульяна подчеркнула, что во время общения с тренером она была несовершеннолетней и находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, проходя лечение у профильного специалиста. Сам Кадет якобы знал об этих проблемах.

История девушки продолжалась около месяца, пока мужчина не потерял интерес. После этого Ульяна, по ее словам, удостаивалась внимания тренера только в обмен на интимные фотографии. Девушке понадобилось 3 года, чтобы "осознать произошедшее". Причем обращаться в суд пострадавшая не планирует, но ждет от тренера признания вины, а его действия сейчас расценивает как давление на жалость и попытку уйти от ответственности за счет сочувствующих знакомых.

Публикация Ульяны позволила и другим рассказать о подобных случаях, в которых также не обошлось без участия Кадета. Пользовательница Сети с ником Ириша Йо поделилась, что вместо профессионального руководства столкнулась с критикой, доведением до слез и непристойными комментариями. Позже, когда девушке исполнилось 23 года, между ними возникла сексуальная связь, хотя тренер уже состоял в отношениях с другой подопечной.

"Правило трусиков"

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос подтвердила в разговоре с Москвой 24, что ситуации с домогательствами начали всплывать все чаще и связано это с тем, что информационное пространство становится шире и активнее, а дети оказываются смелее и готовы рассказывать о том, что случилось.

"Есть три ключевых признака, по которым можно заподозрить, что ребенка домогаются. Первый – изменение поведения. Ребенок начинает проводить больше времени в своей комнате, закрываться, причем не только физически, но и эмоционально: отвечает односложно, коротко, настроение отсутствует. Это похоже не на подростковый бунт с активным проявлением эмоций, а скорее на пассивное состояние глубокой печали и закрытости", – объяснила психолог.

Второй признак – внешние привилегии. Ребенку начинают предоставлять определенные преимущества, которые не связаны с конкретной победой и, самое главное, не обсуждались с родителями. До 18 лет все значимые решения тренера – поездки, дополнительные занятия – согласовываются с представителями несовершеннолетнего. Если у детей появилось много привилегий со стороны тренера, не оговоренных со взрослыми, это повод для обсуждения, добавила Кардиакос.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Третий фактор – выявление более тесной связи. Это не обязательно привилегии, но ощущение переступания границ: тренер пишет личные сообщения, а не в общий чат, задерживается с конкретным ребенком не для дополнительных тренировок, а, например, провожает до дома. Это индивидуальное внимание, которое часто вызывает смущение.

Эксперт добавила, что в большом спорте взрослые всегда должны держать руку на пульсе, не только из-за возможных нарушений границ, но и общей нагрузки и выносливости ребенка. Важно интересоваться тренировками, общением, стараться быть в контакте, делиться тем, что происходит в целом. Особенно это касается ребят из семей, где нет биологического отца, даже если есть отчим или отец физически отсутствует, но существует в сознании. Такие дети более уязвимы, потому что подсознательно ищут опору и проекцию на взрослую фигуру, пытаются найти плечо, на которое можно опереться.

"При этом иерархия – одна из основных причин, позволяющих домогательствам продолжаться. Это влияние сверху вниз. Ребенок находится в спортивной среде не в режиме страха, а в смеси страха с восхищением и желанием подражать. Тренер становится настолько важной персоной, что это открывает доступ к юношескому сердцу, снимает стигму "так нельзя", создает чувство исключительности. Также иерархия дает возможность социального лифта, в данном случае спортивного превосходства", – объяснила специалист.

Чтобы наладить контакт с ребенком, эксперт посоветовала не ограничиваться тремя ключевыми вопросами "Как в школе?", "Как на тренировке?", "Ты поел?". Стоит забирать ребенка с тренировок, обсуждать что-то, ходить за новой экипировкой. Теплый контакт формируется не за один вечер и не через слова. Деликатные темы рассказывают тем, кому доверяют.

Кроме того, следует вводить правила независимо от близости отношений. Например, есть "правило трусиков": ребенок должен знать, что чужие люди не могут трогать его за места, которые находятся в пределах нижнего белья.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Важно говорить с детьми о близости. Свои страхи можно обрамлять в нормативы, например, "если тренер трогает или пишет по ночам, это нарушение границ". Говорите ребенку: "Я всегда на твоей стороне", "Ты всегда можешь отказать, это не сделает тебя слабой, а сделает сильнее, и мы всегда найдем применение твоему таланту".

В танцевальной сфере тесный физический контакт уже встроен в занятия: тренер показывает, дотрагивается, поправляет осанку или прогиб. Границы иногда размыты, и некоторые прикосновения можно списать на поправку, а некоторые являются жестким нарушением. Важно ориентироваться на собственные эмоции: если показалось, что что-то не так, значит, не показалось, подчеркнула эксперт.