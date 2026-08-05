Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли в кино на фоне обвинений в сексуальном насилии

Американский музыкант и актер Джаред Лето лишился крупной роли в кино из-за новых обвинений в сексуальном насилии, сообщили СМИ. В конце июля сразу 10 женщин обвинили знаменитость в непристойном поведении. Подробности громкого скандала – в материале Москвы 24.

"Лишь предлог"

Фото: legion-media.com/Capital Pictures

Музыкант и актер Джаред Лето потерял крупную роль в политическом триллере "Убийство" режиссера Барри Левинсона на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой сразу на несколько источников, близких к съемочной группе.

По словам инсайдеров, Лето вел активные переговоры об участии в ленте. Он якобы был "чрезвычайно заинтересован" и активно обсуждал роль с Левинсоном. Один из собеседников издания и вовсе сообщил, что договоренности об участии музыканта в картине были "практически достигнуты".

При этом создатели фильма знали об обвинениях в адрес Джареда и обсуждали ситуацию еще до начала предварительных переговоров с актером. Однако секс-скандал вокруг знаменитости достиг масштаба, когда его стало сложно игнорировать, поэтому руководство приняло решение отказать музыканту в сотрудничестве, отметили инсайдеры.

Другой источник выдвинул версию, что причиной мог стать также провал научно-фантастического фильма "Трон: Арес" с Лето в главной роли, который вышел в 2025-м. При этом собеседник добавил, что это могло быть "лишь предлогом, чтобы исключить его из проекта".

Сюжет фильма "Убийство" основан на реальной истории журналистки Дороти Килгаллен, которая скончалась при загадочных обстоятельствах во время расследования убийства президента США Джона Кеннеди. В ролях заявлены Брендан Фрейзер, Аль Пачино, Джессика Честейн и другие. Дата выхода картины пока не известна.

"Уже ко всем моделям подкатил?"

Фото: legion-media.com/Soeren Stache

Секс-скандал вокруг фронтмена группы Thirty Seconds to Mars развернулся 29 июля. Тогда вышел документальный фильм BBC "Джаред Лето: Темная тайна Голливуда". В нем 10 женщин рассказали о сексуальных домогательствах и неподобающем поведении со стороны знаменитости, причем 9 из них впервые поделились историями публично.

Инциденты происходили с 2002-го по 2016-й. Четыре случая были связаны с несовершеннолетними девушками. Обвинения были выдвинуты разной степени тяжести, но все с сексуальным подтекстом. Одна из пострадавших заявила, что исполнитель склонял ее к интимной связи посредством телефонных звонков, когда ей было 16 лет, а затем предложил ей подписать соглашение о неразглашении, что она делать отказалась.

Другая заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Лето в 17-летнем возрасте в ванной комнате гостиницы. В свою очередь, сам Лето опроверг обвинения.





Джаред Лето музыкант, актер Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения абсолютно и категорически ложные.

Подобные слова звучат в адрес актера не первый раз. В 2025-м портал Air Mail опубликовал журналистское расследование, в котором несколько женщин рассказали о непристойном поведении со стороны Джареда. Чуть ранее диджей Элли Тейлз заявила в своих соцсетях, что подверглась нападению со стороны Лето в 17 лет. Представитель музыканта тогда также опроверг прозвучавшие обвинения.

В связи с новым расследованием BBC мировые идания вспомнили и переписку в соцсетях между коллегами Лето, в которой пресса увидела намек на связи музыканта с несовершеннолетними. Актер Дилан Спроус опубликовал пост в 2018-м.

"Йо, Джаред, ты в директ уже ко всем моделям 18–25 лет подкатил? Ну что, каковы успехи?" – поинтересовался Спроус.

На пост отреагировал режиссер Джеймс Ганн.

"То есть в интернете он начинает с 18-летних?" – написал Ганн, хотя позже удалил свой комментарий.

При этом впервые подобные слухи появились около 20 лет назад. Издание New York Post со ссылкой на источники еще в 2005-м написало о попытках актера установить контакт с несовершеннолетними моделями в Нью-Йорке.