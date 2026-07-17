Super: блогера Яна Топлеса снова обвинили в домогательствах

Скандал вокруг Яна Топлеса набирает обороты: после громкого видео, где женатый инфлюенсер целуется с незнакомкой на вечеринке, еще трое девушек рассказали о связи с блогером. Подробности – в материале Москвы 24.

"Он был неадекватный"

Фото: телеграм-канал "Йоп, Ян Топлес"

Несколько девушек заявили о приставаниях со стороны блогера Яна Топлеса. Инфлюенсер уже оказался в центре скандала пару недель назад: в Сети завирусился ролик, на котором он целовался с незнакомкой. Одна из девушек рассказала изданию Super, что на одной из вечеринок в прошлом году оказалась в похожей ситуации.





девушка, пожелавшая остаться анонимной Ян вел себя неадекватно, не знаю, сколько и чего он там выпил, он творил дичь. Он подошел ко мне и как-то в моменте, в танце, мы поймали взгляды друг друга и поцеловались. Мы не разговаривали, он не спрашивал разрешения, молча понял по взгляду, что я не против, ну и поцеловал. До меня он не домогался. Поцеловал, и я ушла.

Собеседница издания добавила, что видела, как Ян впоследствии танцевал и общался с другими девушками, а к ее подруге "приставал, обнять пытался, познакомиться, какие-то комплименты делал". Она также отметила, что не придала большого значения тому поцелую, но предположила, что для Яна такие ситуации не в новинку.

"Я уверена, что таких девочек много. Он, когда пьяный, ведет себя странно и лезет ко всем. Я не единственная, к кому он лез в том клубе, поэтому и на других тусовках он 100% целует других", – добавила девушка.

Другая собеседница издания подчеркнула, что откровенных домогательств со стороны Топлеса не было, однако "нахождение рядом с ним ощущалось настолько некомфортно и небезопасно", что она старалась "не попадаться на глаза". Девушка отметила, что события происходили в январе 2025-го.

"Все его приставания ко мне закончились на том, что я, проходя мимо, увернулась и избежала его, хотя фраза "давай пососемся" звучала и в мой адрес. Тяжело вспомнить, в чей адрес она не звучала, но он был неадекватный, притащил свой алкоголь, ставил свою музыку и просто был в каком-то "бельчатом угаре", – рассказала девушка.

При этом она отметила, что опыт общения ее знакомых с Топлесом якобы был более неприятным.

"Есть истории от девочек, в которых они отмечали явное принуждение к сексу с его стороны. Три знакомые потом со мной поделились, что он пытался и их поцеловать. Двух он поцеловал без предупреждения, а другую после слова "нет" резко притянул за шею", – уточнила собеседница.

Третья девушка добавила, что пересеклась с Яном на одной из вечеринок в 2024-м. Ей также показалось поведение инфлюенсера фривольным.

"Ян сначала на танцполе ко мне приставал, предлагал поцеловаться, как-то обнимал, лез ко мне. Я его отталкивала, потому что мне было неприятно, что он пристает. <...> Говорил что-то типа: "Красотка, ну чего ты отказываешься, тебе понравится". Я наорала на него", – заявила девушка.

"У нас глубокая любовь"

Фото: Ян Топлес с супругой Екатериной Адаричевой. Телеграм-канал "Йоп, Ян Топлес"

В начале июля в Сети завирусилось видео с вечеринки в ночном клубе: на кадрах Ян Топлес целовался с незнакомкой. Ролик вызвал резонанс еще и потому, что инфлюенсер женат на продюсере Екатерине Адаричевой. Во время инцидента супруга звезды соцсетей находилась в экспедиции на Эльбрусе.

Пользователи Сети раскритиковали выходку Топлеса, а он поспешил оправдаться, заявив, что причиной его поведения стало большое количество алкоголя и "потеря контроля". Он извинился перед всеми, чьи чувства задел этот ролик, а также перед незнакомкой. При этом Ян заявил, что его супруга отнеслась к ситуации с пониманием.





Ян Топлес блогер Катя мне пишет: "Смотри, что мне подписчики скинули". Мне жестко стыдно. Мы обсуждаем с ней это, приходим к пониманию. Мы 8 лет вместе, у нас очень много чего происходило в жизни, у нас крепкий брак. У нас глубокая любовь: мы очень уважаем и понимаем друг друга. <…> Мы обсудили с ней, что это ненормально.

Однако после того, как видео с поцелуем распространилось в Сети, некоторые девушки выступили с признаниями, что якобы к ним блогер тоже приставал. Одна из них заявила в соцсетях, что, услышав отказ, Топлес применил силу.

"Он подходит близко ко мне и предлагает с ехидной улыбочкой пососаться! Я говорю ему очень трезвое, четкое и громкое слово из трех букв. И слово это – нет! Ян делает следующее: он рукой хватает меня за шею и притягивает меня со всей силы к себе", – заявила девушка.

Другая рассказала, что на одной из вечеринок Ян "настойчиво лапал" ее, но "так, чтобы никто этого не видел".

Сам Топлес пока оставил эти заявления без ответа.

Ян прославился в Сети благодаря научно-популярному YouTube-каналу, который он создал в 2013-м. Там Топлес публикует ролики на различные темы: от физики и астрономии до культуры и искусства. Канал насчитывает более 7,8 миллиона подписчиков. Блогер также был одним из ведущих проекта "Орел и решка" в 2021-м.