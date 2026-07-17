Суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС РФ

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Басманный суд Москвы заключил под стражу блогера Илью Ремесло. Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток", – рассказал защитник.

Адвокат также заявил, что сторона защиты намерена обжаловать данное решение инстанции.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге 17 июля. У него также провели обыски. Позднее Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков о ВС России, однако он свою вину не признал.

