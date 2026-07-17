Площадь пожара на складе в Серпухове составила 4 тыс "квадратов"

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Площадь пожара в складском помещении в Серпухове составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, внутри здания располагается предприятие по производству одежды. Пожарные уже приступили к тушению огня.

Точные причины возгорания специалисты назовут уже после ликвидации огня. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Все подробности случившегося уточняются.

Ранее пожар произошел на территории центра Artplay в Москве. Там загорелась крыша двухэтажного здания. Спустя некоторое время огонь ликвидировали.