17 июля, 20:22Происшествия
Площадь пожара на складе в Серпухове составила 4 тыс "квадратов"
Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"
Площадь пожара в складском помещении в Серпухове составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, внутри здания располагается предприятие по производству одежды. Пожарные уже приступили к тушению огня.
Точные причины возгорания специалисты назовут уже после ликвидации огня. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Все подробности случившегося уточняются.
Ранее пожар произошел на территории центра Artplay в Москве. Там загорелась крыша двухэтажного здания. Спустя некоторое время огонь ликвидировали.