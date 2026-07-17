Число стобалльных работ ЕГЭ превысило 10 тысяч

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Общее количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ составило 10 090. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, 25 лет назад этот экзамен был экспериментом, а сейчас превратился в один из "индикаторов состояния системы образования". Результаты экзамена свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников.

Больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике – 82 работы. На втором месте литература (65 работ), далее следуют русский язык (58) и профильная математика (53).

За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам, выросла более чем на 5%. Одновременно с этим на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог.

Во время дополнительных дней выпускник московской школы № 2120 Александр Большаков пересдал ЕГЭ по информатике и получил 100 баллов. Он признался, что не сомневался в своих силах, поскольку уже отличился максимальным результатом на экзаменах по профильной математике и физике.